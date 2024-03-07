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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджені приватні будинки та адмінбудівля, без постраждалих

Київ • УНН

 • 26403 перегляди

Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії та безпілотників-камікадзе, пошкодивши 8 будинків, адміністративну будівлю, господарські споруди, автомобіль та лінію електропередач, але ніхто не постраждав.

росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджені приватні будинки та адмінбудівля, без постраждалих

Росіяни від ранку били по Нікополю з важкої артилерії. А після спрямували по місту ще й дрони-камікадзе. Люди не постраждали, однак є руйнування. Про ситуацію в регіоні розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Багатостраждальний Нікополь. Після тихої ночі вже вранці там знову пролунали вибухи. Ворог обстріляв місто з важкої артилерії. А потім ще й спрямував туди 5 дронів-камікадзе.

– повідомив Лисак.

Деталі

За даними голови ОВА росіяни пошкодили обстрілами 8 приватних будинків. Один з яких спалахнув через попадання ворожого снаряду. Пожежу швидко загасили українські рятувальники.

Крім того в місті понівечена адмінбудівля. А також ще – 5 господарських споруд, автівка й лінія електропередач.

Згідно зі звітом Лисака люди не постраждали.

Нагадаємо

Напередодні в Нікополі загорівся через ворожий артобстріл ТЦ у Нікополі. Пожежу гасили понад 5 годин. За даними голови Дніпропетровської ОВА удар по ТЦ був не єдиним за день.  Агресор цілив по Нікополю ще двічі: з важкої артилерії й дроном-камікадзе. Під час однієї з атак постраждала літня жінка.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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