росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджені приватні будинки та адмінбудівля, без постраждалих
Київ • УНН
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії та безпілотників-камікадзе, пошкодивши 8 будинків, адміністративну будівлю, господарські споруди, автомобіль та лінію електропередач, але ніхто не постраждав.
Росіяни від ранку били по Нікополю з важкої артилерії. А після спрямували по місту ще й дрони-камікадзе. Люди не постраждали, однак є руйнування. Про ситуацію в регіоні розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Багатостраждальний Нікополь. Після тихої ночі вже вранці там знову пролунали вибухи. Ворог обстріляв місто з важкої артилерії. А потім ще й спрямував туди 5 дронів-камікадзе.
Деталі
За даними голови ОВА росіяни пошкодили обстрілами 8 приватних будинків. Один з яких спалахнув через попадання ворожого снаряду. Пожежу швидко загасили українські рятувальники.
Крім того в місті понівечена адмінбудівля. А також ще – 5 господарських споруд, автівка й лінія електропередач.
Згідно зі звітом Лисака люди не постраждали.
Нагадаємо
Напередодні в Нікополі загорівся через ворожий артобстріл ТЦ у Нікополі. Пожежу гасили понад 5 годин. За даними голови Дніпропетровської ОВА удар по ТЦ був не єдиним за день. Агресор цілив по Нікополю ще двічі: з важкої артилерії й дроном-камікадзе. Під час однієї з атак постраждала літня жінка.