У Нікополі загасили масштабну пожежу в ТЦ, що тривала понад 5 годин
Київ • УНН
Пожежу, що спалахнула внаслідок ворожого обстрілу торгового центру в Нікополі, загасили після того, як вона горіла понад 5 годин, до гасіння пожежі залучили 70 рятувальників.
Пожежу в ТЦ Нікополя, що спалахнула через ворожий артобстріл загасили. Палало понад 5 годин. До ліквідації загоряння долучились 70 рятувальників. Повідомив про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Пожежу в торговельному центрі Нікополя загасили. Він зайнявся сьогодні після ворожого артобстрілу. Полум'я понад 5 годин приборкували 70 рятувальників. Дякую кожному з вас! Та всім залученим службам. За те, що ви завжди поряд. Навіть з ризиком для себе. У надскладних умовах. Допомагаєте.
Деталі
Очільник ОВА також показав кадри, як рятувальники приборкували масштабну пожежу.
За даним місцевих ЗМІ російські снаряди поцілили по складу з фарбою, який розташований поряд з торговельним центром. Пожежа, яка спалахнула на складах пізніше перекинулась й на сам торговельний центр.
Зазначалось, що вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів.
Додатково
За даними голови Дніпропетровської ОВА удар по ТЦ був не єдиним за день. Агресор цілив по Нікополю ще двічі: з важкої артилерії й дроном-камікадзе. Під час однієї з атак постраждала літня жінка. Вона оговтується від пережитого вдома.