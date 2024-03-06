В Никополе потушили масштабный пожар в ТЦ, горело более 5 часов

Пожар в ТЦ Никополя, вспыхнувший из-за вражеского артобстрела потушили. Пылало более 5 часов. К ликвидации возгорания присоединились 70 спасателей. Сообщил об этом председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Пожар в торговом центре Никополя потушили. Он занялся сегодня после вражеского артобстрела. Пламя более 5 часов укрощали 70 спасателей. Спасибо каждому из вас! И всем задействованным службам. За то, что вы всегда рядом. Даже с риском для себя. В сверхсложных условиях. Помогаете. - поблагодарил Лысак.

Детали

Глава ОВА также показал кадры, как спасатели укрощали масштабный пожар.

По данным местных СМИ российские снаряды попали по складу с краской, который расположен рядом с торговым центром. Пожар, который вспыхнул на складах позже перекинулся и на сам торговый центр.

Отмечалось, что огонь охватил 4 тысячи квадратных метров.

Дополнительно

По данным главы Днепропетровской ОВА удар по ТЦ был не единственным за день. Агрессор целился по Никополю еще дважды: из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе. Во время одной из атак пострадала пожилая женщина. Она приходит в себя от пережитого дома.