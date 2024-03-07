россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших
Киев • УНН
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив 8 домов, административное здание, хозяйственные постройки, автомобиль и линию электропередач, но никто не пострадал.
Россияне с утра били по Никополю из тяжелой артиллерии. А после направили по городу еще и дроны-камикадзе. Люди не пострадали, однако есть разрушения. О ситуации в регионе рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Многострадальный Никополь. После тихой ночи уже утром там снова раздались взрывы. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии. А потом еще и направил туда 5 дронов-камикадзе.
Детали
По данным главы ОВА россияне повредили обстрелами 8 частных домов. Один из которых вспыхнул из-за попадания вражеского снаряда. Пожар быстро потушили украинские спасатели.
Кроме того в городе изуродовано админздание. А также еще - 5 хозяйственных построек, автомобиль и линия электропередач.
Согласно отчету Лысака люди не пострадали.
Напомним
Накануне в Никополе загорелся из-за вражеского артобстрела ТЦ в Никополе. Пожар тушили более 5 часов. По данным главы Днепропетровской ОВА удар по ТЦ был не единственным за день. Агрессор целился по Никополю еще дважды: из тяжелой артиллерии и дроном-камикадзе. Во время одной из атак пострадала пожилая женщина.
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