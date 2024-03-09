росіяни обстріляли Чернігівщину, травми отримав 51-річний чоловік - ОВА
Київ • УНН
росіяни обстріляли домогосподарство у Семенівці Чернігівської області, поранивши 51-річного чоловіка в ноги.
Опівдні росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді, що на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу постраждав 51-річний чоловік, йому травмувало ноги, повідомляє Чернігівська ОВА, передає УНН.
Сьогодні близько 12:07 росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді,
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Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний чоловік. Йому травмувало ноги. Постраждалого доставили до лікарні.
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