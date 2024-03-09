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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8680 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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росіяни обстріляли Чернігівщину, травми отримав 51-річний чоловік - ОВА

Київ • УНН

 • 32762 перегляди

росіяни обстріляли домогосподарство у Семенівці Чернігівської області, поранивши 51-річного чоловіка в ноги.

росіяни обстріляли Чернігівщину, травми отримав 51-річний чоловік - ОВА

Опівдні росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді, що на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу постраждав 51-річний чоловік, йому травмувало ноги, повідомляє Чернігівська ОВА, передає УНН.

Сьогодні близько 12:07 росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, де перебував 51-річний чоловік. Йому травмувало ноги. Постраждалого доставили до лікарні.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару вранці 9 березня по Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині загинув 16-річний хлопець, розпочато досудове розслідування.

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