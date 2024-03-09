Внаслідок обстрілу ворогом Нікопольщини загинув підліток: розпочато розслідування
Київ • УНН
У Червоногригорівській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області внаслідок російського артилерійського обстрілу загинув 16-річний хлопець.
Внаслідок російського удару вранці 9 березня по Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині загинув 16-річний хлопець, розпочато досудове розслідування Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За даними слідства, 9 березня 2024 року військові рф здійснили обстріл з артилерії Червоногригорівської громади Нікопольського району,
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Внаслідок атаки загинув 16-річний хлопець, поранено 22-річного місцевого мешканця.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України).
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