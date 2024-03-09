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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование

В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 14:07  •  690 просмотра

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В Червоногригорьевской громаде Никопольского района Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погиб 16-летний парень.

В результате российского удара утром 9 марта по Червоногригорьевской общине на Днепропетровщине погиб 16-летний парень, начато досудебное расследование Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным следствия, 9 марта 2024 года военные рф осуществили обстрел из артиллерии Червоногригорьевской громады Никопольского района,

- говорится в сообщении.

Детали

В результате атаки погиб 16-летний парень, ранен 22-летний местный житель.

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Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтверждают уничтожение 12 иранских беспилотников Shahed во время ночных атак в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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