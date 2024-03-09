В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование
Киев • УНН
В Червоногригорьевской громаде Никопольского района Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погиб 16-летний парень.
В результате российского удара утром 9 марта по Червоногригорьевской общине на Днепропетровщине погиб 16-летний парень, начато досудебное расследование Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, 9 марта 2024 года военные рф осуществили обстрел из артиллерии Червоногригорьевской громады Никопольского района,
Детали
В результате атаки погиб 16-летний парень, ранен 22-летний местный житель.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).
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