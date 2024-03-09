В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование

В течение недели в 25 тергромадах состоялись всеукраинские школьные лиги "Бок о бок" по 5 видам спорта

Более 12 000 учеников из 25 территориальных громад Украины приняли участие во втором этапе Всеукраинских школьных лиг "Бок о бок" по 5 видам спорта - футзалу, волейболу, баскетболу, черлидингу и спортивному ориентированию, в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского.