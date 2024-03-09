россияне обстреляли Черниговскую область, травмы получил 51-летний мужчина - ОВА

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Украина не просила прислать войска, но мы ничего не исключаем - МИД Франции
Министра иностранных дел Франции заявил, что Украина не обращалась с просьбой о введении войск, но Франция не исключает ничего, в том числе направление персонала для проведения операций по разминированию в ближайшие месяцы.
Культура во время войны имеет большее значение, чем во время мира - Зеленский
Во время войны культура и люди культуры, которые рассказывают об Украине, сохраняют память и возрождают то, что дает людям силу, еще важнее, чем в мирное время, заявил президент Зеленский на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко.
российские пропагандисты распространяют фейки о том, что в Украине заканчиваются мобилизационные резервы
российские пропагандисты распространяют ложные нарративы о том, что мобилизационные резервы Украины быстро исчерпываются, чтобы сорвать мобилизационные усилия в Украине.
В результате обстрела врагом Никопольщины погиб подросток: начато расследование
В Червоногригорьевской громаде Никопольского района Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погиб 16-летний парень.
Шевченковская премия 2024: объявлены победители
Президент Зеленский утвердил список лауреатов престижной Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год, отметив художников, поэтов, журналистов, композиторов, театральных деятелей за выдающийся вклад в развитие культуры.
Британия готова помочь Германии с поставкой Taurus Украине - Кэмерон
Великобритания готова сотрудничать с Германией, чтобы помочь поставить Украине ракеты Taurus, а взамен Британия предоставит дополнительные ракеты Storm Shadow.
Украинские полярники показали встречу со вторым по величине китом - финвалом
Украинские полярники показали редкую встречу с финвалом, вторым по величине видом китов, вблизи станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.
За прошедшие сутки на левобережье Днепра ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов - Силы обороны юга
За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 52 российских оккупантов, 2 самоходные артиллерийские установки, 6 пушек, 5 беспилотных летательных аппаратов, 22 автомобиля, 1 катер и 2 генератора на левом берегу реки Днепр.
Упрощена подача заявления на денежную помощь в случаях гибели или инвалидности защитников и защитниц Украины
Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) защитников Украины, позволив подавать заявления через Центры предоставления административных услуг.