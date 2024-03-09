россияне обстреляли Черниговскую область, травмы получил 51-летний мужчина - ОВА

В полдень россияне попали по одному из домохозяйств в Семеновской общине на Черниговщине. В результате обстрела пострадал 51-летний мужчина, ему травмировало ноги, сообщает Черниговская ОГА, передает УНН.

Сегодня около 12:07 россияне попали по одному из домохозяйств в Семеновской общине, - говорится в сообщении.

Детали

В результате взрыва завалился потолок погреба, где находился 51-летний мужчина. Ему травмировало ноги. Пострадавшего доставили в больницу.

Напомним

В результате российского удара утром 9 марта по Червоногригорьевской громаде на Днепропетровщине погиб 16-летний парень, начато досудебное расследование.