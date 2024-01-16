росіяни накрили артилерійським вогнем Нікополь та Марганець

Армія росії не припиняє обстрілювати територію Дніпропетровщини. Пізно ввечері та вночі ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину – райцентр та Марганець. Випустив понад десять снарядів. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Яких збитків завдали російські окупанти містам ще уточнюється. Але відомо, що люди неушкоджені. Це головне йдеться у повідомленні.

В інших районах нашої області було тихо.

Російські війська атакували Нікопольський район артилерією та безпілотниками-камікадзе