росіяни накрили артилерійським вогнем Нікополь та Марганець
Київ • УНН
Російська армія продовжила артилерійські обстріли Дніпропетровської області, зокрема, районного центру Нікополь та Марганця, що, за повідомленнями, призвело до руйнувань, але про жертви не повідомляється.
Армія росії не припиняє обстрілювати територію Дніпропетровщини. Пізно ввечері та вночі ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину – райцентр та Марганець. Випустив понад десять снарядів. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Яких збитків завдали російські окупанти містам ще уточнюється. Але відомо, що люди неушкоджені. Це головне
В інших районах нашої області було тихо.
Російські війська атакували Нікопольський район артилерією та безпілотниками-камікадзе15.01.24, 18:52 • 101514 переглядiв