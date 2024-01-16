россияне накрыли артиллерийским огнем Никополь и Марганец

Армия России не прекращает обстреливать территорию Днепропетровщины. Поздно вечером и ночью враг накрывал артиллерийским огнем Никопольщину - райцентр и Марганец. Выпустил более десяти снарядов. Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Какой ущерб нанесли российские оккупанты городам еще уточняется. Но известно, что люди невредимы. Это главное говорится в сообщении.

В других районах нашей области было тихо.

Российские войска атаковали Никопольский район артиллерией и беспилотниками-камикадзе