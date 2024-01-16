россияне накрыли артиллерийским огнем Никополь и Марганец
Российская армия продолжила артиллерийские обстрелы Днепропетровской области, в частности, районного центра Никополь и Марганца, что, по сообщениям, привело к разрушениям, но о жертвах не сообщается.
За сутки произошло 94 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник совершил один ракетный пуск, 68 авиационных ударов и 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Несмотря на значительные потери, враг продолжает наступать, но оборона держится крепко.
Еще плюс 1110 оккупантов и 24 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 372 090 человек личного состава и 6113 танков.
Враг обстрелял Куцурубскую громаду на Николаевщине, из-под завалов деблокировали женщину и двух детей
Куцурубская община в Николаевской области подверглась обстрелу, в результате которого был поврежден жилой дом. Женщина и двое детей были спасены из-под завалов в удовлетворительном состоянии.
Авиация сил обороны нанесла 23 удара за сутки - Генштаб
За минувшие сутки авиация Объединенных сил нанесла 23 удара по личному составу, вооружению и военной технике противника на 22 направлениях, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника.
Россия через три года будет угрожать границам НАТО - премьер Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила, что Россия может представлять военную угрозу для восточных границ НАТО в течение трех-пяти лет. Она подчеркнула подготовку к такому сценарию, увеличение расходов на оборону и поддержку стратегии "сдерживания" России.
В России студента приговорили к 5 годам колонии за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами"
Студента в России приговорили к пяти годам заключения за якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами, а также к дополнительному году ограничения свободы после освобождения. Его обвинили в распространении "проукраинских материалов" и сборе местной военной разведки.
В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях
Как сообщается, российские оборонные системы перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях, согласно сообщению Министерства обороны России.
16 января: Всемирный день The Beatles, День ледовщика
Именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, который стал культовым как для группы, так и для ее многочисленных поклонников. Cavern стал настоящим домом для музыкантов - они выступили там 262 раза.
CNN: Трамп победил на кокусе в Айове
Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Айове, получив 16 делегатов, сообщает CNN. Таким образом, у соперников Никки Хейли и Рона ДеСантиса осталось по четыре делегата, а 16 мест все еще не распределены.