росіяни на Торецькому напрямку хаотично штурмують позиції Сил оборони - військовий
Київ • УНН
Російські окупанти здійснюють хаотичні штурми українських позицій на Торецькому напрямку, але вони є безуспішними. Ворог має перевагу в небі та артилерії, проте ЗСУ знищують його ще на етапі підготовки до штурмів.
Російські окупанти хаотично штурмують українські позиції на Торецькому напрямку на Донеччині. Про це повідомив командир 39-го окремого батальйону безпілотних систем на позивний "Графіт" в ефірі телемарафону, передає УНН.
На Торецькому напрямку окупанти хаотично штурмують наші позиції наших підрозділів, але ці штурми, як правило безуспішні. Наші воїни та оператори БПЛА знищують ворога навіть при підготовці до цих штурмів
Він зазначив, що у ворога є перевага у небі за рахунок авіації, а саме завданні ракетно-бомбових ударів.
Відносно кількості артилерії - так, вона переважає нашу
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Доповнення
11 червня заступник командира 1 механізованого батальйону 42 окремої механізованої бригади Святослав Лисюк повідомляв, що російські окупанти намагаються обійти Торецьк із південного заходу.