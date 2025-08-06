росіяни на Торецькому напрямку хаотично штурмують позиції Сил оборони - військовий

$41.680.11
48.090.26
ukenru
07:56 • 2270 перегляди
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ - Свириденко
06:38 • 12264 перегляди
рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 80526 перегляди
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 14:18 • 70171 перегляди
Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні
5 серпня, 12:15 • 139849 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
5 серпня, 10:48 • 85552 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
5 серпня, 10:24 • 157964 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
5 серпня, 10:08 • 67037 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
5 серпня, 09:54 • 49772 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
5 серпня, 06:28 • 42819 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.1м/с
56%
751мм
Популярнi новини
"Він робить чудову роботу": Трамп натякнув, кого бачить своїм наступником5 серпня, 23:27 • 18138 перегляди
Окупанти імітують туристичний сезон на окупованих територіях - ЦНС6 серпня, 00:56 • 18362 перегляди
Повна окупація Ізраїлем Сектора Гази: в ООН зробили заяву6 серпня, 02:24 • 16091 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф прибув до москви05:16 • 11584 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 10267 перегляди
Публікації
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 80567 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo5 серпня, 12:15 • 139890 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині5 серпня, 10:45 • 134477 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo5 серпня, 10:24 • 157985 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією5 серпня, 05:35 • 136169 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Крим
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ07:07 • 5726 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 10551 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 76214 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 96800 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 87731 перегляди
Актуальне
M777 (гаубиця)
Шахед-136
Brent
ChatGPT
Пістолет

росіяни на Торецькому напрямку хаотично штурмують позиції Сил оборони - військовий

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Російські окупанти здійснюють хаотичні штурми українських позицій на Торецькому напрямку, але вони є безуспішними. Ворог має перевагу в небі та артилерії, проте ЗСУ знищують його ще на етапі підготовки до штурмів.

росіяни на Торецькому напрямку хаотично штурмують позиції Сил оборони - військовий

Російські окупанти хаотично штурмують українські позиції на Торецькому напрямку на Донеччині. Про це повідомив командир 39-го окремого батальйону безпілотних систем на позивний "Графіт" в ефірі телемарафону, передає УНН.

На Торецькому напрямку окупанти хаотично штурмують наші позиції наших підрозділів, але ці штурми, як правило безуспішні. Наші воїни та оператори БПЛА знищують ворога навіть при підготовці до цих штурмів

- сказав "Графіт".

Він зазначив, що у ворога є перевага у небі за рахунок авіації, а саме завданні ракетно-бомбових ударів.

Відносно кількості артилерії - так, вона переважає нашу

- додав "Графіт".

Інформація про оточення Сил оборони у Покровську не відповідає дійсності - Генштаб05.08.25, 23:07 • 4360 переглядiв

Доповнення

11 червня заступник командира 1 механізованого батальйону 42 окремої механізованої бригади Святослав Лисюк повідомляв, що російські окупанти намагаються обійти Торецьк із південного заходу.

Анна Мурашко

Війна
Донецька область
Україна