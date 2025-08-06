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Financial Times

россияне на Торецком направлении хаотично штурмуют позиции Сил обороны - военный

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Российские оккупанты совершают хаотичные штурмы украинских позиций на Торецком направлении, но они безуспешны. Враг имеет преимущество в небе и артиллерии, однако ВСУ уничтожают его еще на этапе подготовки к штурмам.

россияне на Торецком направлении хаотично штурмуют позиции Сил обороны - военный

Российские оккупанты хаотично штурмуют украинские позиции на Торецком направлении в Донецкой области. Об этом сообщил командир 39-го отдельного батальона беспилотных систем с позывным "Графит" в эфире телемарафона, передает УНН.

На Торецком направлении оккупанты хаотично штурмуют наши позиции наших подразделений, но эти штурмы, как правило, безуспешны. Наши воины и операторы БПЛА уничтожают врага даже при подготовке к этим штурмам

- сказал "Графит".

Он отметил, что у врага есть преимущество в небе за счет авиации, а именно нанесении ракетно-бомбовых ударов.

Относительно количества артиллерии - да, она превосходит нашу

- добавил "Графит".

Информация об окружении Сил обороны в Покровске не соответствует действительности - Генштаб05.08.25, 23:07 • 4150 просмотров

Дополнение

11 июня заместитель командира 1 механизированного батальона 42 отдельной механизированной бригады Святослав Лысюк сообщал, что российские оккупанты пытаются обойти Торецк с юго-запада.

Анна Мурашко

Война
Донецкая область
Украина