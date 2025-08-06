россияне на Торецком направлении хаотично штурмуют позиции Сил обороны - военный
Киев • УНН
Российские оккупанты совершают хаотичные штурмы украинских позиций на Торецком направлении, но они безуспешны. Враг имеет преимущество в небе и артиллерии, однако ВСУ уничтожают его еще на этапе подготовки к штурмам.
Российские оккупанты хаотично штурмуют украинские позиции на Торецком направлении в Донецкой области. Об этом сообщил командир 39-го отдельного батальона беспилотных систем с позывным "Графит" в эфире телемарафона, передает УНН.
На Торецком направлении оккупанты хаотично штурмуют наши позиции наших подразделений, но эти штурмы, как правило, безуспешны. Наши воины и операторы БПЛА уничтожают врага даже при подготовке к этим штурмам
Он отметил, что у врага есть преимущество в небе за счет авиации, а именно нанесении ракетно-бомбовых ударов.
Относительно количества артиллерии - да, она превосходит нашу
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11 июня заместитель командира 1 механизированного батальона 42 отдельной механизированной бригады Святослав Лысюк сообщал, что российские оккупанты пытаются обойти Торецк с юго-запада.