Росіяни 17 разів обстріляли Сумщину: у прикордонній зоні пролунало понад півсотні вибухів
Київ • УНН
У Сумській області України, поблизу російського кордону, відбулося 17 обстрілів з боку російських військ, зафіксовано 56 вибухів. Цілями обстрілів стали десять населених пунктів, а зброя варіювалася від мінометів і безпілотників до стрілецької зброї і танків.
Мешканці прикордоння Сумської області потерпають від обстрілів росіян. Впродовж четверга окупанти 17 разів обстріляли регіон. Там пролунало 56 вибухів. Про це пише Сумська ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Свеська громади.
Деталі
За даними Сумської обласної військової адміністрації, станом на 21:00 на прикордонні зафіксували вибухи у десяти громадах. Зокрема, по Глухівській та Есманьській громадах ворог бив з мінометів.
Жителів Великописарівської, Миропільської та Краснопільської громад росіяни атакували дронами.
У Хотінській ОТГ зафіксували обстріл за стрілецької зброї. А по Юнаківській окупанти вгатили з РСЗВ.
Неспокійно було й у Білопільській громаді. По тамтешніх жителях ворог працював з мінометів, артилерії та танків.
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Нагадаємо
Зранку Сумська область зазнала мінометного обстрілу з боку російських військ, що призвело до трьох вибухів.