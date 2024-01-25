Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов
В Сумской области Украины, вблизи российской границы, произошло 17 обстрелов со стороны российских войск, зафиксировано 56 взрывов. Целями обстрелов стали десять населенных пунктов, а оружие варьировалось от минометов и беспилотников до стрелкового оружия и танков.
Агитировал в колонии в поддержку россии: в Харькове осужденный получил подозрение
Заключенного харьковской исправительной колонии обвинили в открытой поддержке российских оккупантов и призывах к этому других заключенных.
ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины
Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную машину (БМП-2), которая постоянно обстреливала позиции ВСУ на правом берегу Херсона. Также была снята антенна связи и российский флаг, который был на ней.
путин посылает сигнал США относительно переговоров по Украине: СМИ рассказали подробности
По данным Bloomberg, путин по косвенным каналам дал понять, что он якобы открыт к переговорам о прекращении войны в Украине. Однако официальные лица США остаются скептически настроенными относительно его искренности.
Министр обороны Германии не слышал об идее Великобритании заменить Taurus на ракеты Storm Shadow - BILD
Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о предложенном обмене немецких ракет Taurus на британские ракеты Storm Shadow. Он отверг заявления о том, что угрозы со стороны Путина повлияли на решение о поставках ракет в Украину.
Подделывали справки о несудимости, доверенности и паспорта: на Харьковщине разоблачили преступную группу
В Харьковской области ликвидирована преступная группа, которая занималась подделкой и продажей документов, услуги которой стоили от $350 до $2000. Участникам группы грозит до 10 лет лишения свободы.
Пророссийские хакеры атаковали государственный и коммерческий сектор Украины - Силы обороны Юга
Пророссийские хакеры начали фишинговые атаки на государственный и коммерческий секторы Украины, при этом больше всего пострадало Министерство обороны. Хотя автоматизированные системы заблокировали большинство угроз, Южное командование сил обороны предупреждает, что атака продолжается, и призывает быть бдительными.
Президент Турции Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил членство Швеции в Североатлантическом альянсе после ратификации соответствующего закона парламентом страны. Закон был недавно опубликован в Официальном вестнике Турции.
Сырский поздравил бойцов 42-й бригады с годовщиной создания
42-ю отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, который отпраздновал годовщину создания бригады. Он поблагодарил военных на Бахмутском направлении и выразил надежду на минимальные потери.
В прошлом году россия в обход санкций закупила более чем на 1 миллиард долларов чипов, которые могут использоваться для производства оружия - Bloomberg
За первые девять месяцев прошлого года россия импортировала чипов, которые потенциально могут быть использованы для производства оружия, на сумму более 1 миллиарда долларов. Более половины из них было произведено американскими и европейскими компаниями