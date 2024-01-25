Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов

Жители приграничья Сумской области страдают от обстрелов россиян. В течение четверга оккупанты 17 раз обстреляли регион. Там прозвучало 56 взрывов. Об этом пишет Сумская ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Есманьская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Свесская громады. - об этом говорится в отчете ОВА за сутки.

Детали

По данным Сумской областной военной администрации, по состоянию на 21:00 на границе зафиксировали взрывы в десяти громадах. В частности, по Глуховской и Есманьской громадах враг бил из минометов.

Жителей Великописаревской, Миропольской и Краснопольской громад россияне атаковали дронами.

В Хотинской ОТГ зафиксировали обстрел из стрелкового оружия. А по Юнаковской оккупанты вколотили из РСЗО.

Неспокойно было и в Белопольской громаде. По тамошним жителям враг работал из минометов, артиллерии и танков.

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Напомним

Утром Сумская область подверглась минометному обстрелу со стороны российских войск, что привело к трем взрывам.