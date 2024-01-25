Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  152007 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  161909 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  148884 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  144960 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  170932 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  174438 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  154093 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Новости по теме

Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов

В Сумской области Украины, вблизи российской границы, произошло 17 обстрелов со стороны российских войск, зафиксировано 56 взрывов. Целями обстрелов стали десять населенных пунктов, а оружие варьировалось от минометов и беспилотников до стрелкового оружия и танков.

Война •   •  10999 просмотра
Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов

Агитировал в колонии в поддержку россии: в Харькове осужденный получил подозрение

Заключенного харьковской исправительной колонии обвинили в открытой поддержке российских оккупантов и призывах к этому других заключенных.

Криминал и ЧП •   •  8767 просмотра
Агитировал в колонии в поддержку россии: в Харькове осужденный получил подозрение

ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную машину (БМП-2), которая постоянно обстреливала позиции ВСУ на правом берегу Херсона. Также была снята антенна связи и российский флаг, который был на ней.

Война •   •  12827 просмотра
ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины

путин посылает сигнал США относительно переговоров по Украине: СМИ рассказали подробности

По данным Bloomberg, путин по косвенным каналам дал понять, что он якобы открыт к переговорам о прекращении войны в Украине. Однако официальные лица США остаются скептически настроенными относительно его искренности.

Политика •   •  12363 просмотра
путин посылает сигнал США относительно переговоров по Украине: СМИ рассказали подробности

Министр обороны Германии не слышал об идее Великобритании заменить Taurus на ракеты Storm Shadow - BILD

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о предложенном обмене немецких ракет Taurus на британские ракеты Storm Shadow. Он отверг заявления о том, что угрозы со стороны Путина повлияли на решение о поставках ракет в Украину.

Война •   •  17628 просмотра
Министр обороны Германии не слышал об идее Великобритании заменить Taurus на ракеты Storm Shadow - BILD

Подделывали справки о несудимости, доверенности и паспорта: на Харьковщине разоблачили преступную группу

В Харьковской области ликвидирована преступная группа, которая занималась подделкой и продажей документов, услуги которой стоили от $350 до $2000. Участникам группы грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  14749 просмотра
Подделывали справки о несудимости, доверенности и паспорта: на Харьковщине разоблачили преступную группу

Пророссийские хакеры атаковали государственный и коммерческий сектор Украины - Силы обороны Юга

Пророссийские хакеры начали фишинговые атаки на государственный и коммерческий секторы Украины, при этом больше всего пострадало Министерство обороны. Хотя автоматизированные системы заблокировали большинство угроз, Южное командование сил обороны предупреждает, что атака продолжается, и призывает быть бдительными.

Война •   •  18274 просмотра
Пророссийские хакеры атаковали государственный и коммерческий сектор Украины - Силы обороны Юга

Президент Турции Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган одобрил членство Швеции в Североатлантическом альянсе после ратификации соответствующего закона парламентом страны. Закон был недавно опубликован в Официальном вестнике Турции.

Новости Мира •   •  14511 просмотра
Президент Турции Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

Сырский поздравил бойцов 42-й бригады с годовщиной создания

42-ю отдельную механизированную бригаду Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины посетил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, который отпраздновал годовщину создания бригады. Он поблагодарил военных на Бахмутском направлении и выразил надежду на минимальные потери.

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Сырский поздравил бойцов 42-й бригады с годовщиной создания

В прошлом году россия в обход санкций закупила более чем на 1 миллиард долларов чипов, которые могут использоваться для производства оружия - Bloomberg

За первые девять месяцев прошлого года россия импортировала чипов, которые потенциально могут быть использованы для производства оружия, на сумму более 1 миллиарда долларов. Более половины из них было произведено американскими и европейскими компаниями

Война •   •  18017 просмотра
В прошлом году россия в обход санкций закупила более чем на 1 миллиард долларов чипов, которые могут использоваться для производства оружия - Bloomberg