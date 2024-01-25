На Сумщине в результате ДТП погиб водитель и пострадала 16-летняя пассажирка

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  146540 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  156541 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  146405 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  143560 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  170059 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  173720 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  154009 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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На Сумщине в результате ДТП погиб водитель и пострадала 16-летняя пассажирка

46-летний мужчина погиб, а его дочь-подросток получила травмы в автокатастрофе в Сумской области. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, во время которого поздравил Словению с членством в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на ее поддержку Украины.

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Рассказал об оборонных потребностях и пригласил на саммит мира: Зеленский провел разговор с президентом Словении

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил бойцов "Стального рубежа" в Харьковской области, чтобы проинспектировать материально-техническое обеспечение и почтить военнослужащих. Игорь Клименко высоко оценил усилия бойцов в борьбе с вражескими беспилотниками и противостоянии обстрелам на передовой.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.

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Украина намерена восстановить инвентаризацию незавершенных недостроев и долгостроев. Эти усилия направлены на решение проблем, связанных с недостроенным жильем и совершенствование законодательства в строительном секторе.

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Шестерых человек, в том числе двух бывших депутатов Одесского областного совета и экс-главу правления Украинского Дунайского пароходства, обвиняют в завладении 32 судами и переоборудовании их в 12 барж.

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Украина вернула домой еще двух детей, которых россияне похитили во время оккупации Херсонщины

Еще двое украинских детей, похищенных россиянами во время оккупации Херсонской области, вернулись домой. Около 19 000 украинских детей все еще удерживаются российским режимом.

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Теннисистка Ястремская наша гордость - глава Одесской ОВА поддержал спортсменку после неудачи в полуфинале турнира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2024, но получила поддержку от главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера за впечатляющую самоотверженность и силу духа.

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Теннисистка Ястремская наша гордость - глава Одесской ОВА поддержал спортсменку после неудачи в полуфинале турнира

Угрозами заставляли предпринимателей платить надуманные долги: группа рэкетиров задержана во Львовской области

Задержана группа рэкетиров, которые под угрозой физической расправы заставляли местных предпринимателей в Трускавце, Бориславе и Стебнике платить фиктивные долги. Злоумышленников задержали во время получения денег от очередной жертвы.

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Угрозами заставляли предпринимателей платить надуманные долги: группа рэкетиров задержана во Львовской области

В Харьковском военном гарнизоне опровергли информацию о присутствии оккупантов в Плетеневке

Сообщения об оккупационных войсках в Плетеновке Харьковской области не соответствуют действительности, заявил генерал-майор юстиции Сергей Мельник. Он подтвердил, что село находится под контролем Украины.

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