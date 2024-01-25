На Сумщине в результате ДТП погиб водитель и пострадала 16-летняя пассажирка
46-летний мужчина погиб, а его дочь-подросток получила травмы в автокатастрофе в Сумской области. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Рассказал об оборонных потребностях и пригласил на саммит мира: Зеленский провел разговор с президентом Словении
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, во время которого поздравил Словению с членством в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на ее поддержку Украины.
"Стальной кордон" Харьковщины: позиции в считанных километрах от границы с врагом посетил министр МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил бойцов "Стального рубежа" в Харьковской области, чтобы проинспектировать материально-техническое обеспечение и почтить военнослужащих. Игорь Клименко высоко оценил усилия бойцов в борьбе с вражескими беспилотниками и противостоянии обстрелам на передовой.
НАПК выявило необоснованные активы на почти четыре миллиона гривен у чиновника киевской полиции
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.
Украина планирует реанимировать инвентаризацию недостроев и долгостроев, приостановленную вторжением рф
Украина намерена восстановить инвентаризацию незавершенных недостроев и долгостроев. Эти усилия направлены на решение проблем, связанных с недостроенным жильем и совершенствование законодательства в строительном секторе.
Завладели 32 судами, переделали их в 12 барж и незаконно присвоили: разоблачены шесть человек
Шестерых человек, в том числе двух бывших депутатов Одесского областного совета и экс-главу правления Украинского Дунайского пароходства, обвиняют в завладении 32 судами и переоборудовании их в 12 барж.
Украина вернула домой еще двух детей, которых россияне похитили во время оккупации Херсонщины
Еще двое украинских детей, похищенных россиянами во время оккупации Херсонской области, вернулись домой. Около 19 000 украинских детей все еще удерживаются российским режимом.
Теннисистка Ястремская наша гордость - глава Одесской ОВА поддержал спортсменку после неудачи в полуфинале турнира
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2024, но получила поддержку от главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера за впечатляющую самоотверженность и силу духа.
Угрозами заставляли предпринимателей платить надуманные долги: группа рэкетиров задержана во Львовской области
Задержана группа рэкетиров, которые под угрозой физической расправы заставляли местных предпринимателей в Трускавце, Бориславе и Стебнике платить фиктивные долги. Злоумышленников задержали во время получения денег от очередной жертвы.
В Харьковском военном гарнизоне опровергли информацию о присутствии оккупантов в Плетеневке
Сообщения об оккупационных войсках в Плетеновке Харьковской области не соответствуют действительности, заявил генерал-майор юстиции Сергей Мельник. Он подтвердил, что село находится под контролем Украины.