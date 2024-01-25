На Сумщине в результате ДТП погиб водитель и пострадала 16-летняя пассажирка

В ДТП на Сумщине погиб 46-летний мужчина. Его пассажирка - несовершеннолетняя дочь получила травмы. Об этом сообщила полиция Сумщины, передает УНН.

Детали

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на линию 102 от медиков сегодня, около 17:00 часов. На место происшествия в поселок Клишки, Шосткинского района, немедленно направились правоохранители и спасатели.

Как предварительно установили полицейские, 46-летний мужчина, управляя автомобилем "ВАЗ-2111", допустил съезд на обочину. В результате авто перевернулось, а водитель скончался на месте. В транспортном средстве также находилась 16-летняя дочь, которая получила травмы.

В полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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