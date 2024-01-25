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На Сумщині внаслідок ДТП загинув водій та постраждала 16-річна пасажирка

На Сумщині внаслідок ДТП загинув водій та постраждала 16-річна пасажирка

Київ • УНН

 • 24193 перегляди

46-річний чоловік загинув, а його донька-підліток отримала травми в автокатастрофі в Сумській області. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

У ДТП на Сумщині загинув 46-річний чоловік. Його пасажирка - неповнолітня дочка отримала травми. Про це повідомила поліція Сумщини, передає УНН.

Деталі

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло на лінію 102 від медиків сьогодні, близько 17:00 години. На місце події у селище Клишки, Шосткинського району, негайно направились правоохоронці та рятівники.

Як попередньо встановили поліцейські, 46-річний чоловік, керуючи автомобілем "ВАЗ-2111", допустив з’їзд на узбіччя. В результаті авто перевернулося, а керманич помер на місці. В транспортному засобі також перебувала 16-річна дочка, яка отримала травми.

У поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Взяв покататися: на Рівненщині підліток на BMW влетів у металевий паркан, одній з пасажирок знадобилась меддопомога25.01.24, 16:11 • 25009 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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