На Сумщині внаслідок ДТП загинув водій та постраждала 16-річна пасажирка

У ДТП на Сумщині загинув 46-річний чоловік. Його пасажирка - неповнолітня дочка отримала травми. Про це повідомила поліція Сумщини, передає УНН.

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Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло на лінію 102 від медиків сьогодні, близько 17:00 години. На місце події у селище Клишки, Шосткинського району, негайно направились правоохоронці та рятівники.

Як попередньо встановили поліцейські, 46-річний чоловік, керуючи автомобілем "ВАЗ-2111", допустив з’їзд на узбіччя. В результаті авто перевернулося, а керманич помер на місці. В транспортному засобі також перебувала 16-річна дочка, яка отримала травми.

У поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

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