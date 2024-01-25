Взяв покататися: на Рівненщині підліток на BMW влетів у металевий паркан, одній з пасажирок знадобилась меддопомога
Київ • УНН
17-річний хлопець без водійського посвідчення врізався на BMW у металеву огорожу. Медичної допомоги потребувала 16-річна пасажирка.
У Рівненській області підліток на BMW влетів у металевий паркан. У салоні авто перебувало двоє дівчат - 16-ти та 17-ти років. Одній з них знадобилась медична допомога, передає УНН.
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Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що 17-річний житель Острога, водій авто "BMW", не впорався із керуванням та допустив наїзд на металевий паркан, що розділяє смуги руху.
У салоні легковика також перебували двоє дівчат — 16-ти та 17-ти річні жительки міста Острог. Молодшу із них після надання медичної допомоги відпустили.
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Відомо, що неповнолітній не мав права керувати транспортними засобами, а авто взяв у друга, аби покататися. За результатами огляду на стан сп'яніння юнак був тверезий.
Правоохоронці склали на порушника три адміністративні матеріали.