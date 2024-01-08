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ДТП на Хмельниччині: загинула жінка та двоє дітей травмовані

ДТП на Хмельниччині: загинула жінка та двоє дітей травмовані

Київ • УНН

 • 29630 перегляди

Зіткнення на трасі Житомир-Чернівці призвело до загибелі жінки та травмування двох дітей.

Ввечері 7 січня на автодорозі "Житомир – Чернівці" біля села Гаврилівці зіткнулись мікроавтобус та легковик "Kia Ceed". Через цю ДТП загинула 40-річна жінка та травмувались двоє дітей. Про автотрощу розповіли у поліції Хмельниччини, передає УНН.

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 7 січня, близько 17:00 години на автодорозі сполученням "Житомир – Чернівці" в межах села Гаврилівці. Сталось зіткнення між автомобілем "Kia Ceed" під керуванням 40-річної жительки Чернівців та маршрутного мікроавтобуса "Mercedes-Benz", яким керував 60-річний мешканець Тернопільщини. Внаслідок аварії водійка "Kia" від отриманих травм загинула на місці події. Двоє її 9-річних доньок травмувались та були госпіталізовані до реанімаційного відділення Кам’янець-Подільської міської лікарні.

– розповіли поліцейські.

Деталі

Правоохоронці зазначили, що внаслідок цієї ДТП травмувалась ще й 36-річна пасажирка мікроавтобуса. Однак, госпіталізації вона не потребувала, медики  надали їй допомогу на місці аварії.

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За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Досудове слідство триває.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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