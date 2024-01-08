ДТП на Хмельниччині: загинула жінка та двоє дітей травмовані

Ввечері 7 січня на автодорозі "Житомир – Чернівці" біля села Гаврилівці зіткнулись мікроавтобус та легковик "Kia Ceed". Через цю ДТП загинула 40-річна жінка та травмувались двоє дітей. Про автотрощу розповіли у поліції Хмельниччини, передає УНН.

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 7 січня, близько 17:00 години на автодорозі сполученням "Житомир – Чернівці" в межах села Гаврилівці. Сталось зіткнення між автомобілем "Kia Ceed" під керуванням 40-річної жительки Чернівців та маршрутного мікроавтобуса "Mercedes-Benz", яким керував 60-річний мешканець Тернопільщини. Внаслідок аварії водійка "Kia" від отриманих травм загинула на місці події. Двоє її 9-річних доньок травмувались та були госпіталізовані до реанімаційного відділення Кам’янець-Подільської міської лікарні.