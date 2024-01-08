ДТП у Польщі: пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою
Київ • УНН
Автобус зіткнувся з вантажівкою в Підкарпатському воєводстві Польщі, внаслідок чого 12 людей отримали поранення; один постраждалий був доставлений до лікарні повітряним транспортом. В аварії брали участь 52 пасажири.
У Підкарпатському воєводстві, що в Польщі, зіткнулись автобус та вантажівка. Відомо про 12 постраждалих. Зокрема, одного транспортували до лікарні гелікоптером. Про це пишуть польські ЗМІ, передає УНН.
Серйозних травм спочатку не було виявлено, але один із людей почав втрачати свідомість, тому його транспортувала гелікоптером до лікарні.
Деталі
Аварія трапилася близько 13.00 на автодорозі ДК 77 у Сколошові поблизу Радимного (Підкарпатське воєводство).
Автобус в’їхав у вантажівку. За даними журналістів у салоні пасажирського транспорту перебувало 52 людини. Вони їхали із Катовіце до Арламува.
Відомо, що чотирьох людей доставили до лікарні, ще восьми особам надали допомогу на місці. Одного з поранених доправили до лікарні в Жешуві гелікоптером Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, решту трьох доправили каретою швидкої допомоги до лікарень у Ярославі та Перемишлі.
Всього медичну допомогу надано 12 особам.
До рятувальних робіт залучили шість пожежних бригад. Усього 30 пожежників. На місце ДТП також відправили чотири карети швидкої допомоги.