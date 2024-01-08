ДТП в Польше: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В Подкарпатском воеводстве, что в Польше, столкнулись автобус и грузовик. Известно о 12 пострадавших. В частности, одного транспортировали в больницу вертолетом. Об этом пишут польские СМИ, передает УНН.

Серьезных травм сначала не было обнаружено, но один из людей начал терять сознание, поэтому его транспортировали вертолетом в больницу. - сказал Вальдемар Черныш из пожарной бригады Ярослава журналистам RMF FM.

Детали

Авария случилась около 13.00 на автодороге ДК 77 в Сколошове вблизи Радымного (Подкарпатское воеводство).

Автобус въехал в грузовик. По данным журналистов в салоне пассажирского транспорта находилось 52 человека. Они ехали из Катовице в Арламув.

Известно, что четырех человек доставили в больницу, еще восьми лицам оказали помощь на месте. Одного из раненых доставили в больницу в Жешуве вертолетом Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, остальных трех доставили каретой скорой помощи в больницы в Ярославе и Перемышле.

Всего медицинская помощь оказана 12 лицам.

К спасательным работам привлекли шесть пожарных бригад. Всего 30 пожарных. На место ДТП также отправили четыре кареты скорой помощи.