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ДТП в Польше: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 15:23  •  6028 просмотра

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Автобус столкнулся с грузовиком в Подкарпатском воеводстве Польши, в результате чего 12 человек получили ранения; один пострадавший был доставлен в больницу воздушным транспортом. В аварии участвовали 52 пассажира.

В Подкарпатском воеводстве, что в Польше, столкнулись автобус и грузовик. Известно о 12 пострадавших. В частности, одного транспортировали в больницу вертолетом. Об этом пишут польские СМИ, передает УНН.

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Серьезных травм сначала не было обнаружено, но один из людей начал терять сознание, поэтому его транспортировали вертолетом в больницу. 

- сказал Вальдемар Черныш из пожарной бригады Ярослава журналистам RMF FM.

Детали 

Авария случилась около 13.00 на автодороге ДК 77 в Сколошове вблизи Радымного (Подкарпатское воеводство).

Автобус въехал в грузовик. По данным журналистов в салоне пассажирского транспорта находилось 52 человека. Они ехали из Катовице в Арламув.

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Известно, что четырех человек доставили в больницу, еще восьми лицам оказали помощь на месте. Одного из раненых доставили в больницу в Жешуве вертолетом Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, остальных трех доставили каретой скорой помощи в больницы в Ярославе и Перемышле.

Всего медицинская помощь оказана 12 лицам.

К спасательным работам привлекли шесть пожарных бригад. Всего 30 пожарных. На место ДТП также отправили четыре кареты скорой помощи.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
ДТП у Польщі: пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою
An accident in Poland: a passenger bus collided with a truck
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ДТП в Польше: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Автобус столкнулся с грузовиком в Подкарпатском воеводстве Польши, в результате чего 12 человек получили ранения; один пострадавший был доставлен в больницу воздушным транспортом. В аварии участвовали 52 пассажира.

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