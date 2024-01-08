ДТП в Хмельницкой области: погибла женщина и двое детей травмированы

Вечером 7 января на автодороге "Житомир - Черновцы" возле села Гавриловцы столкнулись микроавтобус и легковушка "Kia Ceed". Из-за этого ДТП погибла 40-летняя женщина и травмировались двое детей. Об автокатастрофе рассказали в полиции Хмельницкой области, передает УНН.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 7 января, около 17:00 часов на автодороге сообщением "Житомир - Черновцы" в пределах села Гавриловцы. Произошло столкновение между автомобилем "Kia Ceed" под управлением 40-летней жительницы Черновцов и маршрутного микроавтобуса "Mercedes-Benz", которым управлял 60-летний житель Тернопольщины. В результате аварии водитель "Kia" от полученных травм погибла на месте происшествия. Двое ее 9-летних дочерей травмировались и были госпитализированы в реанимационное отделение Каменец-Подольской городской больницы. - рассказали полицейские.

Детали

Правоохранители отметили, что в результате этого ДТП травмировалась еще и 36-летняя пассажирка микроавтобуса. Однако, в госпитализации она не нуждалась, медики оказали ей помощь на месте аварии.

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По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Досудебное следствие продолжается.