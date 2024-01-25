Взял покататься: в Ровенской области подросток на BMW влетел в металлический забор, одной из пассажирок понадобилась медпомощь
Киев • УНН
17-летний парень без водительского удостоверения врезался на BMW в металлическое ограждение. В медицинской помощи нуждалась 16-летняя пассажирка.
В Ровенской области подросток на BMW влетел в металлический забор. В салоне авто находилось две девушки - 16-ти и 17-ти лет. Одной из них понадобилась медицинская помощь, передает УНН.
Детали
Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что 17-летний житель Острога, водитель авто "BMW", не справился с управлением и допустил наезд на металлический забор, разделяющий полосы движения.
В салоне легковушки также находились две девушки - 16-ти и 17-ти летние жительницы города Острог. Младшую из них после оказания медицинской помощи отпустили.
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Известно, что несовершеннолетний не имел права управлять транспортными средствами, а авто взял у друга, чтобы покататься. По результатам осмотра на состояние опьянения юноша был трезв.
Правоохранители составили на нарушителя три административных материала.
Взял покататься: в Ровенской области подросток на BMW влетел в металлический забор, одной из пассажирок понадобилась медпомощь
17-летний парень без водительского удостоверения врезался на BMW в металлическое ограждение. В медицинской помощи нуждалась 16-летняя пассажирка.
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