По Сумщині зранку ворог вдарив з міномета: три вибухи
Київ • УНН
Російські війська здійснили мінометний обстріл по Сумській області, внаслідок чого сталося три вибухи, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Сумська область сьогодні вранці зазнала мінометного обстрілу з боку російських військ, що призвело до трьох вибухів, повідомили у середу у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Зранку росіяни здійснили мінометний обстріл Дружбівської громади. Зафіксовано 3 вибухи", - повідомили в ОВА у Telegram.
Сумську область росіяни обстріляли 28 разів, під вогонь потрапили п'ять громад23.01.24, 23:47 • 45224 перегляди