По Сумской области утром враг ударил из миномета: три взрыва

Третий за сутки удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 8

Третий за 24 часа удар по Харькову, нанесенный россиянами с использованием ракет С-300 из белгорода, привел к ранению 8 человек, в том числе 4-летнего ребенка. Атака повредила жилые дома, гражданскую инфраструктуру и учебное заведение.