Росія завдала ракетного удару по дитячому центру в Сумах
Київ • УНН
Російські війська атакували центр реабілітації дітей та дитячий будинок у Сумах. Постраждалим надається медична допомога, наслідки удару уточнюються.
Російські війська завдали ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах, людям надається медична допомога. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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"Сьогодні ввечері, 1 вересня, ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.
Будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста.
На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються".
У Сумах чутно вибухи - ЗМІ 31.08.24, 15:02 • 53937 переглядiв