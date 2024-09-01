Россия нанесла ракетный удар по детскому центру в Сумах
Киев • УНН
Российские войска атаковали центр реабилитации детей и детский дом в Сумах. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, последствия удара уточняются.
Российские войска нанесли ракетный удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в Сумах, людям оказывается медицинская помощь. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
«Сегодня вечером, 1 сентября, враг совершил ракетный удар по помещению учебного заведения Сум, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.
Здание находится среди жилого микрорайона города.
На месте работают все необходимые службы. Людям оказывается медицинская помощь. Последствия вражеской атаки уточняются».
У Сумах чутно вибухи - ЗМІ 31 августа 2024, 12:02 • 52970 просмотров