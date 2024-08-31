В Сумах слышны взрывы - СМИ

В Сумах прогремели взрывы. Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе авиационных ударов для прифронтовых областей, передает УНН.



В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Суспільного».



Ранее в Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

«Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей», - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

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