В Сумах слышны взрывы - СМИ
Киев • УНН
В Сумах зафиксированы звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозе авиационных ударов для прифронтовых областей.
В Сумах прогремели взрывы. Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе авиационных ударов для прифронтовых областей, передает УНН.
В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты «Суспільного».
Ранее в Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
«Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей», - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
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