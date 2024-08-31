У Сумах чутно вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході та загрозу авіаційних ударів для прифронтових областей.
У Сумах пролунали вибухи. Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу авіаційних ударів для прифронтових областей, передає УНН.
У Сумах було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Раніше у Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
" Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Ворог 18 разів обстріляв прикордоння Сумщини: пролунало 73 вибухи31.08.24, 10:59 • 28776 переглядiв