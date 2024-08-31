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У Сумах чутно вибухи - ЗМІ

У Сумах чутно вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 53937 перегляди

У Сумах зафіксовано звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному сході та загрозу авіаційних ударів для прифронтових областей.

У Сумах пролунали вибухи. Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу авіаційних ударів для прифронтових областей, передає УНН

У Сумах було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного". 

Раніше у Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

" Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

Ворог 18 разів обстріляв прикордоння Сумщини: пролунало 73 вибухи31.08.24, 10:59 • 28776 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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