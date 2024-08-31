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Ворог 18 разів обстріляв прикордоння Сумщини: пролунало 73 вибухи

Ворог 18 разів обстріляв прикордоння Сумщини: пролунало 73 вибухи

Київ • УНН

 • 28776 перегляди

Вночі та зранку російські сили обстріляли 10 громад Сумської області, зафіксовано 73 вибухи. Використовувалися міномети, артилерія, авіабомби та безпілотники.

Вночі та зранку 31 серпня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, внаслідок чого було зафіксовано 73 вибухи. Пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Деталі

Вночі та вранці російські сили здійснили 18 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, внаслідок чого було зафіксовано 73 вибухи.

Під обстріл потрапили Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Шалигинська, Великописарівська та Новослобідська громади.

- Есманьська громада: мінометний обстріл (24 вибухи).

- Сумська громада: авіабомба КАБ (1 вибух).

- Білопільська громада: авіаудар КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів).

- Юнаківська громада: обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи), удар БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух).

- Середино-Будська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

- Краснопільська громада: атака ударним БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи), артилерійський обстріл (12 вибухів).

- Великописарівська громада: артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).

- Глухівська громада: авіаудари КАБ (3 вибухи).

- Новослобідська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

- Шалигинська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо

За добу з Сумщини евакуйовано 150 осіб, загальна кількість евакуйованих перевищила 21 тисячу. Найбільше обстрілів у Шосткинському та Сумському районах, діє евакуаційний потяг "Шостка-Київ".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна

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