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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг 18 раз обстрелял приграничье Сумщины: прозвучало 73 взрыва

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 07:59  •  19908 просмотра

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Ночью и утром российские силы обстреляли 10 громад Сумской области, зафиксировано 73 взрыва. Использовались минометы, артиллерия, авиабомбы и беспилотники.

Ночью и утром 31 августа россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего было зафиксировано 73 взрыва. Пишет УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Детали

Ночью и утром российские силы совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего было зафиксировано 73 взрыва.

Под обстрел попали Сумская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Шалыгинская, Великописаревская и Новослободская громады.

- Эсманская громада: минометный обстрел (24 взрыва).

- Сумская громада: авиабомба КАБ (1 взрыв).

- Белопольская громада: авиаудар КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов).

- Юнаковская громада: обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва), удар БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

- Середино-Будская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

- Краснопольская громада: атака ударным БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв), сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва), артиллерийский обстрел (12 взрывов).

- Великописаревская громада: артиллерийский обстрел (5 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).

- Глуховская громада: авиаудары КАБ (3 взрыва).

- Новослободская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

- Шалигинская громада: минометный обстрел (5 взрывов).

Напомним

За сутки с Сумщины эвакуировано 150 человек, общее количество эвакуированных превысило 21 тысячу. Больше всего обстрелов в Шосткинском и Сумском районах, действует эвакуационный поезд "Шостка-Киев".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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