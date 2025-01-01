росія розпочала новий рік з артилерійського удару по Костянтинівці

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Російські війська обстріляли Костянтинівку в перші хвилини нового року, пошкодивши будинки та інфраструктуру. За минулу добу окупанти завдали 1780 ударів по Донеччині, загинула одна людина.

У Донецькій області російські окупанти новорічну ніч, о 00:01, обстріляли з артилерії Костянтинівку, обійшлось без постраждалих, однак є руйнування. Минулої доби під час російських атак на Донеччині одна людина загинула. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі

Внаслідок атаки на Костянтинівку пошкоджено два приватні будинки, два газопроводи та лінії електропередач.

За добу поліція зафіксувала 1 780 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

Ворог вдарив по селу Успенівка, внаслідок чого загинула людина.

Доповнення

Російські війська в новорічну нічздійснили артилерійський обстріл центру міста в Семенівській громаді Чернігівської області. Пошкоджено два магазини, пекарню та об'єкт інфраструктури, жертв немає.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
donetskДонецьк

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