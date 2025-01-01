росіяни обстріляли центр міста на Чернігівщині в новорічну ніч: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська здійснили артилерійський обстріл центру міста в Семенівській громаді в новорічну ніч. Пошкоджено два магазини, пекарню та об'єкт інфраструктури, жертв немає.
У Чернігівській області у новорічну ніч російські війська обстріляли прикордонну Семенівську громаду, повідомили у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та у ГУНП в області, пише УНН.
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"31 грудня, у новорічну ніч, ворог обстріляв центр міста у Семенівській громаді. Гатили з артилерії. Пошкоджені магазини і пекарня, один із об’єктів інфраструктури. Вибиті вікна. На щастя, без жертв", - написав Чаус у соцмережах.
У поліції уточнили, що пошкоджено два магазини.
росіяни вночі вдарили по житловому району у громаді на Чернігівщині: показали наслідки31.12.24, 09:53 • 23486 переглядiв