росіяни обстріляли центр міста на Чернігівщині в новорічну ніч: показали наслідки

У Чернігівській області у новорічну ніч російські війська обстріляли прикордонну Семенівську громаду, повідомили у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та у ГУНП в області, пише УНН.

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"31 грудня, у новорічну ніч, ворог обстріляв центр міста у Семенівській громаді. Гатили з артилерії. Пошкоджені магазини і пекарня, один із об’єктів інфраструктури. Вибиті вікна. На щастя, без жертв", - написав Чаус у соцмережах.

У поліції уточнили, що пошкоджено два магазини.

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