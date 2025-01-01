россияне обстреляли центр города в Черниговской области в новогоднюю ночь: показали последствия

В Черниговской области в новогоднюю ночь российские войска обстреляли пограничную Семеновскую громаду, сообщили в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"31 декабря, в новогоднюю ночь, враг обстрелял центр города в Семеновской громаде. Били из артиллерии. Повреждены магазины и пекарня, один из объектов инфраструктуры. Выбиты окна. К счастью, без жертв", - написал Чаус в соцсетях.

В полиции уточнили, что повреждены два магазина.

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