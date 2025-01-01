россияне обстреляли центр города в Черниговской области в новогоднюю ночь: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска осуществили артиллерийский обстрел центра города в Семеновской громаде в новогоднюю ночь. Повреждены два магазина, пекарня и объект инфраструктуры, жертв нет.
В Черниговской области в новогоднюю ночь российские войска обстреляли пограничную Семеновскую громаду, сообщили в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
"31 декабря, в новогоднюю ночь, враг обстрелял центр города в Семеновской громаде. Били из артиллерии. Повреждены магазины и пекарня, один из объектов инфраструктуры. Выбиты окна. К счастью, без жертв", - написал Чаус в соцсетях.
В полиции уточнили, что повреждены два магазина.
россияне ночью ударили по жилому району в громаде в Черниговской области: показали последствия31 дек. 2024, 07:53 • 20099 просмотров