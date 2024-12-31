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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ночью ударили по жилому району в громаде в Черниговской области: показали последствия

россияне ночью ударили по жилому району в громаде в Черниговской области: показали последствия

Киев  •  УНН

 • 13388 просмотра

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Российские войска обстреляли жилой район Семеновской громады в Черниговской области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и два автомобиля местных жителей, пострадавших нет.

В Черниговской области российские войска в очередной раз ударили по домам мирных жителей приграничной Семеновской громады, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Сегодня ночью россияне попали по жилому району в Семеновской громаде Новгород-Северского района. В результате российских ударов повреждены частные дома, хозяйственные здания и два автомобиля местных жителей. К счастью, люди не пострадали

- сообщили в полиции в Telegram.

"Ночью россияне обстреляли Семеновскую громаду. Предположительно, атаковали из ствольной артиллерии. Повреждены 2 дома и 2 машины", - уточнил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

Армия рф ударила ракетами по инфраструктуре в Сумской области: что известно31 дек. 2024, 06:59 • 14384 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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