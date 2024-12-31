россияне ночью ударили по жилому району в громаде в Черниговской области: показали последствия

В Черниговской области российские войска в очередной раз ударили по домам мирных жителей приграничной Семеновской громады, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Сегодня ночью россияне попали по жилому району в Семеновской громаде Новгород-Северского района. В результате российских ударов повреждены частные дома, хозяйственные здания и два автомобиля местных жителей. К счастью, люди не пострадали - сообщили в полиции в Telegram.

"Ночью россияне обстреляли Семеновскую громаду. Предположительно, атаковали из ствольной артиллерии. Повреждены 2 дома и 2 машины", - уточнил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

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