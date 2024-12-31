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росіяни вночі вдарили по житловому району у громаді на Чернігівщині: показали наслідки

Київ • УНН

 • 23486 перегляди

Російські війська обстріляли житловий район Семенівської громади на Чернігівщині. Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та два автомобілі місцевих жителів, постраждалих немає.

У Чернігівській області російські війська вкотре вдарили по будинках мирних жителів прикордонної Семенівської громади, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

Сьогодні вночі росіяни поцілили по житловому району у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Внаслідок російських ударів пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та два автомобілі місцевих мешканців. На щастя, люди не постраждали

- повідомили у поліції у Telegram.

"Вночі росіяни обстріляли Семенівську громаду. Імовірно, атакували зі ствольної артилерії. Пошкоджені 2 будинки та 2 автівки", - уточнив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

Армія рф вдарила ракетами по інфраструктурі на Сумщині: що відомо31.12.24, 08:59 • 23460 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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