росіяни вночі вдарили по житловому району у громаді на Чернігівщині: показали наслідки

У Чернігівській області російські війська вкотре вдарили по будинках мирних жителів прикордонної Семенівської громади, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

Сьогодні вночі росіяни поцілили по житловому району у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Внаслідок російських ударів пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та два автомобілі місцевих мешканців. На щастя, люди не постраждали - повідомили у поліції у Telegram.

"Вночі росіяни обстріляли Семенівську громаду. Імовірно, атакували зі ствольної артилерії. Пошкоджені 2 будинки та 2 автівки", - уточнив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.

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