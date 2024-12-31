росіяни вночі вдарили по житловому району у громаді на Чернігівщині: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житловий район Семенівської громади на Чернігівщині. Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та два автомобілі місцевих жителів, постраждалих немає.
У Чернігівській області російські війська вкотре вдарили по будинках мирних жителів прикордонної Семенівської громади, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.
Сьогодні вночі росіяни поцілили по житловому району у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Внаслідок російських ударів пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та два автомобілі місцевих мешканців. На щастя, люди не постраждали
"Вночі росіяни обстріляли Семенівську громаду. Імовірно, атакували зі ствольної артилерії. Пошкоджені 2 будинки та 2 автівки", - уточнив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.
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