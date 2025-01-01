россия начала новый год с артиллерийского удара по Константиновке

В Донецкой области российские оккупанты в новогоднюю ночь, в 00:01, обстреляли из артиллерии Константиновку, обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. За прошедшие сутки во время российских атак в Донецкой области один человек погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

В результате атаки на Константиновку повреждены два частных дома, два газопровода и линии электропередач.

За сутки полиция зафиксировала 1 780 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Враг ударил по селу Успеновка, в результате чего погиб человек.

Дополнение

Российские войска в новогоднюю ночь осуществили артиллерийский обстрел центра города в Семеновской громаде Черниговской области. Повреждены два магазина, пекарня и объект инфраструктуры, жертв нет.