Родина з двома дітьми постраждала від авіаудару рф по Гуляйполю
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Гуляйполя постраждала сім'я з двома дітьми після влучання КАБів у їхній будинок. Батьки отримали поранення, діти - контузії, родині запропонували тимчасове житло в Запоріжжі.
Внаслідок російського обстрілу Гуляйполя у Запорізькій області постраждала сім'я з двома дітьми. Батьки отримали поранення, діти - контузії, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Батьки та двоє дітей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя
З його слів, росіяни завдали по прифронтовому Гуляйполю мінімум 6 ударів.
"російські КАБи зруйнували будинок, де проживала родина. Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти - контузії", - зазначив голова ОВА.
Постраждалим, за його словами, надана медична допомога.
"Родині запропоновано виїхати до Запоріжжя, де для них вже готове місце тимчасового проживання", - вказав Федоров.
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Доповнення
За даними голови ОВА, минулої доби російські війська здійснили 342 удари різними видами озброєння по 12 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено 16 житлових будинків, жертв серед мирного населення немає.