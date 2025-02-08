Родина з двома дітьми постраждала від авіаудару рф по Гуляйполю

Внаслідок російського обстрілу Гуляйполя у Запорізькій області постраждала сім'я з двома дітьми. Батьки отримали поранення, діти - контузії, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Батьки та двоє дітей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя - повідомив Федоров.

З його слів, росіяни завдали по прифронтовому Гуляйполю мінімум 6 ударів.

"російські КАБи зруйнували будинок, де проживала родина. Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти - контузії", - зазначив голова ОВА.

Постраждалим, за його словами, надана медична допомога.

"Родині запропоновано виїхати до Запоріжжя, де для них вже готове місце тимчасового проживання", - вказав Федоров.

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Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби російські війська здійснили 342 удари різними видами озброєння по 12 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено 16 житлових будинків, жертв серед мирного населення немає.