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Родина з двома дітьми постраждала від авіаудару рф по Гуляйполю

Родина з двома дітьми постраждала від авіаудару рф по Гуляйполю

Київ • УНН

 • 32653 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Гуляйполя постраждала сім'я з двома дітьми після влучання КАБів у їхній будинок. Батьки отримали поранення, діти - контузії, родині запропонували тимчасове житло в Запоріжжі.

Внаслідок російського обстрілу Гуляйполя у Запорізькій області постраждала сім'я з двома дітьми. Батьки отримали поранення, діти - контузії, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Батьки та двоє дітей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя 

- повідомив Федоров.

З його слів, росіяни завдали по прифронтовому Гуляйполю мінімум 6 ударів.

"російські КАБи зруйнували будинок, де проживала родина. Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти - контузії", - зазначив голова ОВА.

Постраждалим, за його словами, надана медична допомога.

"Родині запропоновано виїхати до Запоріжжя, де для них вже готове місце тимчасового проживання", - вказав Федоров.

Мати з дитиною постраждали від удару рф по Херсону: що відомо про їхній стан08.02.25, 13:15 • 34178 переглядiв

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби російські війська здійснили 342 удари різними видами озброєння по 12 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено 16 житлових будинків, жертв серед мирного населення немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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