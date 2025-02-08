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Зеленский заявил, что «точно» будет встреча с Трампом
10:52 • 20628 просмотра

Зеленский заявил, что «точно» будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 108321 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 116551 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 121157 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 124272 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 116231 просмотра

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7 февраля, 11:29 • 140425 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Семья с двумя детьми пострадала от авиаудара рф по Гуляйполю

Семья с двумя детьми пострадала от авиаудара рф по Гуляйполю

Киев  •  УНН

 • 4652 просмотра

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В результате российского обстрела Гуляйполя пострадала семья с двумя детьми после попадания РСЗО в их дом. Родители получили ранения, дети - контузии, семье предложили временное жилье в Запорожье.

В результате российского обстрела Гуляйполя в Запорожской области пострадала семья с двумя детьми. Родители получили ранения, дети - контузии, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Родители и двое детей пострадали в результате вражеского обстрела Гуляйполя 

- сообщил Федоров.

По его словам, россияне нанесли по прифронтовому Гуляйполю как минимум 6 ударов.

"Российские КАБы разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили осколочные ранения и травмы головы, дети - контузии", - отметил глава ОВА.

Пострадавшим, по его словам, оказана медицинская помощь.

"Семье предложено выехать в Запорожье, где для них уже готово место временного проживания", - указал Федоров.

Мать с ребенком пострадали от удара рф по Херсону: что известно об их состоянии08.02.25, 13:15 • 6042 просмотра

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки российские войска совершили 342 удара различными видами вооружения по 12 населенным пунктам Запорожской области. Повреждено 16 жилых домов, жертв среди мирного населения нет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье

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