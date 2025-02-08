Семья с двумя детьми пострадала от авиаудара рф по Гуляйполю
Киев • УНН
В результате российского обстрела Гуляйполя пострадала семья с двумя детьми после попадания РСЗО в их дом. Родители получили ранения, дети - контузии, семье предложили временное жилье в Запорожье.
В результате российского обстрела Гуляйполя в Запорожской области пострадала семья с двумя детьми. Родители получили ранения, дети - контузии, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Родители и двое детей пострадали в результате вражеского обстрела Гуляйполя
По его словам, россияне нанесли по прифронтовому Гуляйполю как минимум 6 ударов.
"Российские КАБы разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили осколочные ранения и травмы головы, дети - контузии", - отметил глава ОВА.
Пострадавшим, по его словам, оказана медицинская помощь.
"Семье предложено выехать в Запорожье, где для них уже готово место временного проживания", - указал Федоров.
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По данным главы ОВА, за прошедшие сутки российские войска совершили 342 удара различными видами вооружения по 12 населенным пунктам Запорожской области. Повреждено 16 жилых домов, жертв среди мирного населения нет.