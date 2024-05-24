"Роби своє": колишній агроном виграв грант на відкриття теплиці
Київ • УНН
Колишній агроном Микола Будняк виграв грант від Благодійного фонду "МХП-Громаді" на відкриття теплиці у селі Сліди Вінницької області.
У селі Сліди на Вінничині відкрили теплицю для вирощування розсади овочів. Теплицю збудував переможець конкурсу соціальних ініціатив "Роби своє" від благодійного фонду "МХП-Громаді". Про це пише народний депутат Лариса Білозір, передає УНН.
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У проєкт вклали 100 тис. грн грантових коштів. Ще 50 тис інвестував переможець конкурсу - колишній агроном Микола Будняк.
"Ініціатором створення нового бізнесу в селі Сліди виступив Микола Будняк. Усе життя він присвятив сільському господарству, не один рік пропрацював агрономом, тож мріяв про власну справу.
Пан Микола не лише написав проєкт, але й додав власні кошти до гранту, що дозволило збудувати потужну, якісну й гарно утеплену теплицю. 100 тисяч гривень отримав чоловік на власну справу, 50 тисяч додав своїх, і розпочав господарську діяльність – облаштував теплиці й зайнявся вирощуванням розсади, в основному це кавуни, перці та томати", - пише Білозір.
Нардеп зауважила, що теплиця дає можливість не лише забезпечити жителів якісною продукцією, але й створити нові робочі місця.
616 підприємців подали свої бізнес-ідеї на конкурс "Роби своє"22.04.24, 10:46 • 40025 переглядiв
Нагадаємо, грантовий конкурс "Роби своє" для підприємців у малих містах та селах за фінансової підтримки компанії МХП стартував 2016 року. Тоді він мав назву "Село. Кроки до розвитку". 2022-го конкурс перейменували в "Роби своє" та розширили географію проведення. Протягом двох останніх років під час повномасштабної війни в межах конкурсу підтримали 154 підприємців на загальну суму понад 15,2 млн грн.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.