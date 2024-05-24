"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы

В селе Следы в Винницкой области открыли теплицу для выращивания рассады овощей. Теплицу построил победитель конкурса социальных инициатив "Роби своє" от благотворительного фонда "МХП-Громаді". Об этом пишет народный депутат Лариса Билозир, передает УНН.

Детали

В проект вложили 100 тыс. грн грантовых средств. Еще 50 тыс инвестировал победитель конкурса - бывший агроном Николай Будняк.

"Инициатором создания нового бизнеса в селе Следы выступил Николай Будняк. Всю жизнь он посвятил сельскому хозяйству, не один год проработал агрономом, поэтому мечтал о собственном деле.

Господин Николай не только написал проект, но и добавил собственные средства к гранту, что позволило построить мощную, качественную и хорошо утепленную теплицу. 100 тысяч гривен получил человек на собственное дело, 50 тысяч добавил своих, и начал хозяйственную деятельность - обустроил теплицы и занялся выращиванием рассады, в основном это арбузы, перцы и томаты", - пишет Билозир.

Нардеп отметила, что теплица дает возможность не только обеспечить жителей качественной продукцией, но и создать новые рабочие места.

616 предпринимателей подали свои бизнес-идеи на конкурс "Роби своє"

Напомним, грантовый конкурс "Делай свое" для предпринимателей в малых городах и селах при финансовой поддержке компании МХП стартовал в 2016 году. Тогда он назывался "Село. Кроки до розвитку"". В 2022-м конкурс переименовали в "Роби своє" и расширили географию проведения. В течение двух последних лет во время полномасштабной войны в рамках конкурса поддержали 154 предпринимателей на общую сумму более 15,2 млн грн.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.