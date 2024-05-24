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"Роби своє": бывший агроном выиграл грант на открытие теплицы
Бывший агроном Николай Будняк выиграл грант от Благотворительного фонда «МХП-Громаді» на открытие теплицы в селе Следы Винницкой области.
С Харьковщины принудительно эвакуируют 123 детей
123 ребенка из 36 населенных пунктов Харьковской области, включая детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будут принудительно эвакуированы в Волынскую область в течение 60 дней в рамках бесплатной операции с участием ЮНИСЕФ и СОС Детские Деревни.
В столице открыли пешеходный мост на Оболонский остров
В Киеве открыли пешеходный мост, соединяющий Оболонский остров и парк «Наталка» возле Оболонской набережной.
США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»
Соединенные Штаты начинают пересматривать двустороннее сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за грузинского закона об "иностранных агентах", который подрывает демократию и подавляет инакомыслие.
В Винницкой области дочь павшего защитника основала спортивный кружок в память об отце
Дочь погибшего украинского солдата основала спортивный кружок "Олимп" в Могилеве-Подольском Винницкой области, чтобы почтить память отца и предоставить детям место для физического и психологического восстановления во время войны.
Из-за атаки рф на Харьков сгорело 50 000 книг: Зеленский показал последствия
Российское нападение на Харьковскую область убило и ранило людей, разрушило типографию и сожгло 50 000 книг, продемонстрировав войну России против человечности и нормальной жизни.
Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем россиян, людям предлагают эвакуироваться - ОВА
По Макеевке Луганской области нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами, людям предлагают выезжать.
В Одессе ночью произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавшая
Ночью на балконе квартиры на 9-м этаже многоэтажки в Одессе вспыхнул пожар, в результате которого один жилец был госпитализирован.
Еще шестерых детей вернули с оккупированной территории Херсонской области
Три семьи с 6 детьми в возрасте от 1 до 9 лет вернули с оккупированной россией территории Херсонской области.
На Сумщине две девушки прыгнули с 9 этажа: погибли на месте
Две девушки в возрасте 18 и 14 лет выпрыгнули с 9-го этажа многоэтажки в Шостке, Сумская область, и погибли на месте. Их мотивы поступка сейчас выясняет полиция.