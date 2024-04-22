616 предпринимателей подали свои бизнес-идеи на конкурс "Роби своє"

9 апреля завершился прием заявок на конкурс бизнес-идей "Роби своє", в рамках которого малые предприниматели из громад могут получить на развитие собственного дела до 100 тыс. грн.

В 2024 году Благотворительный фонд "МХП - Громаді", который является организатором конкурса, получил от предпринимателей 616 заявок. Бизнес-идеи поступили от предпринимателей 15 регионов, среди которых - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-франковская, Киевская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и г. Киев.

16% зарегистрированных проектов (99 заявок) поступило от представителей ветеранского сообщества. Это проекты, связанные с медицинскими и реабилитационными услугами, крафтовым производством и продовольственной безопасностью.

"Мы наблюдаем в громадах бизнес-активность ветеранов. Возвращаясь после передовой, десятки из них хотят начинать собственный бизнес. Кто-то - делать собственное дело, касающееся реабилитации или помощи военным, кто-то - воплощает отложенные бизнес-мечты. Потенциал таких инициатив чрезвычайно велик. Ведь это - мотивированные предприниматели, которые умеют бороться за то, что любят. Поэтому мы гордимся тем, что можем приобщиться одновременно к развитию общин и поддержке ветеранов", - комментирует Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

В целом продовольственной безопасности касались больше всего нынешних заявок - 30%. На втором месте организаторы зарегистрировали проекты, связанные с предоставлением бытовых услуг - 16,8%. В тройку лидеров вошли бизнес-идеи по крафтовому производству - 12%.

Важно, что в этом году участники конкурса традиционно получат еще и менторскую поддержку, смогут приобщиться к учебной программе, которая включает курсы по маркетингу, бизнес-планированию, бухгалтерскому учету и тому подобное. Также фонд возьмет на себя расходы по налогообложению гранта.

"Обычно грантодатели или доноры не покрывают этих расходов. То есть победитель конкурса получает не 100 тыс. грн, а 80-85 за вычетом налогов. Мы же заложили в бюджет конкурса дополнительные 2 млн грн на оплату налогов для победителей, чтобы те могли начать собственное дело с полной суммы", - отмечает Владимир Панченко, руководитель отдела национальных проектов БФ "МХП-Громаді".

Сейчас к оценке бизнес-идей от участников присоединилось экспертное жюри. Победителей объявят 30 апреля.

Напомним, грантовый конкурс "Роби своє" для предпринимателей в малых городах и селах при финансовой поддержке компании МХП стартовал в 2016 году. Тогда он назывался "Село. Шаги к развитию". В 2022-м конкурс переименовали в "Роби своє" и расширили географию проведения. В течение двух последних лет во время полномасштабной войны в рамках конкурса поддержали 154 предпринимателей на общую сумму более 15,2 млн грн.