Робота на найвищому рівні: США готові до рішучих дій у контексті України
Київ • УНН
США активно працюють над вирішенням питань щодо України, переходячи від розмов до конкретних дій. Переговори США та росії щодо деталей припинення вогню відбудуться 23 березня.
Нині ведеться активна робота на найвищому рівні між керівниками країн, щоб перейти від розмов до конкретних дій щодо ситуації в Україні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає УНН.
Деталі
За словами речниці, ніхто не чекає додаткових тижнів для уточнень або нових припущень - всі залучені сторони активно працюють над вирішенням поточних питань.
Ми опинилися в цьому справді швидкому середовищі, де все відбувається швидко. Хороша новина в тому, що світ теж. Ми ніколи не були ближчими. Тож є безліч причин, які можуть визначати міркування президента путіна. Я не знаю і не збираюся гадати, які саме. Що я знаю, то це те, що робить президент Трамп, жорсткі та швидкі рамки того, чого ми очікуємо найближчими кількома днями в Саудівській Аравії, люди, які прихильні до цього, і що всі зараз сидять за столом, щоб дійти однієї й тієї самої мети
Нагадаємо
США і росія також проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні - в неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії. Радник з Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не планує брати участь у переговорах США та росії в неділю у Саудівській Аравії.