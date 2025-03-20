Робота на найвищому рівні: США готові до рішучих дій у контексті України

Нині ведеться активна робота на найвищому рівні між керівниками країн, щоб перейти від розмов до конкретних дій щодо ситуації в Україні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає УНН.

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За словами речниці, ніхто не чекає додаткових тижнів для уточнень або нових припущень - всі залучені сторони активно працюють над вирішенням поточних питань.

Ми опинилися в цьому справді швидкому середовищі, де все відбувається швидко. Хороша новина в тому, що світ теж. Ми ніколи не були ближчими. Тож є безліч причин, які можуть визначати міркування президента путіна. Я не знаю і не збираюся гадати, які саме. Що я знаю, то це те, що робить президент Трамп, жорсткі та швидкі рамки того, чого ми очікуємо найближчими кількома днями в Саудівській Аравії, люди, які прихильні до цього, і що всі зараз сидять за столом, щоб дійти однієї й тієї самої мети -зазначила Брюс.

Нагадаємо

США і росія також проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні - в неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії. Радник з Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не планує брати участь у переговорах США та росії в неділю у Саудівській Аравії.