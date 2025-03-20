Работа на высшем уровне: США готовы к решительным действиям в контексте Украины

В настоящее время ведется активная работа на самом высоком уровне между руководителями стран, чтобы перейти от разговоров к конкретным действиям по ситуации в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает УНН.

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По словам пресс-секретаря, никто не ждет дополнительных недель для уточнений или новых предположений - все вовлеченные стороны активно работают над решением текущих вопросов.

Мы оказались в этой действительно быстрой среде, где все происходит быстро. Хорошая новость в том, что мир тоже. Мы никогда не были ближе. Поэтому есть множество причин, которые могут определять соображения президента Путина. Я не знаю и не собираюсь гадать, какие именно. Что я знаю, так это то, что делает президент Трамп, жесткие и быстрые рамки того, чего мы ожидаем в ближайшие несколько дней в Саудовской Аравии, люди, которые привержены этому, и что все сейчас сидят за столом, чтобы прийти к одной и той же цели