Работа на высшем уровне: США готовы к решительным действиям в контексте Украины
Киев • УНН
США активно работают над решением вопросов по Украине, переходя от разговоров к конкретным действиям. Переговоры США и россии по деталям прекращения огня состоятся 23 марта.
В настоящее время ведется активная работа на самом высоком уровне между руководителями стран, чтобы перейти от разговоров к конкретным действиям по ситуации в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает УНН.
Детали
По словам пресс-секретаря, никто не ждет дополнительных недель для уточнений или новых предположений - все вовлеченные стороны активно работают над решением текущих вопросов.
Мы оказались в этой действительно быстрой среде, где все происходит быстро. Хорошая новость в том, что мир тоже. Мы никогда не были ближе. Поэтому есть множество причин, которые могут определять соображения президента Путина. Я не знаю и не собираюсь гадать, какие именно. Что я знаю, так это то, что делает президент Трамп, жесткие и быстрые рамки того, чего мы ожидаем в ближайшие несколько дней в Саудовской Аравии, люди, которые привержены этому, и что все сейчас сидят за столом, чтобы прийти к одной и той же цели
Напомним
США и россия также проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине - в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Советник из Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не планирует участвовать в переговорах США и россии в воскресенье в Саудовской Аравии.