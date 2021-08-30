Робота київського метро після негоди відновлена
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Усі станції київського метро працюють без обмежень після зливи, яка залила метрополітен. Про це УНН інформують у КП "Київський метрополітен".
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"Також за повідомленням КП "ГІОЦ" несправності в роботі системи оплати проїзду ліквідовано. Система функціонує у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
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