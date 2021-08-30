Работа киевского метро после непогоды восстановлена
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Все станции киевского метро работают без ограничений после ливня, залила метрополитен. Об этом информируют в КП "Киевский метрополитен".
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“Также по сообщению КП” ГИВЦ “неисправности в работе системы оплаты проезда ликвидирован. Система функционирует в обычном режиме”, — говорится в сообщении.
Напомним
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