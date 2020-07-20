Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Борщагівській та на Севастопольській площі.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара та на вулиці Богатирській.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Кирилівською, Юрія Іллєнка та на бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка, Миколи Бажана та на Дарницькому шосе.
Рух на мостах – Південному, Північному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, на 20 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,36 грн/дол.