Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах в центрі Києва помітне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах бульвар Дружби Народів, бульвар Лесі Українки, бульвар Тараса Шевченка та проспект Перемоги.
Окрім того, ускладнено рух на Повітрофлотському проспекті та проспекті Леся Курбаса, Набережному шосе, вулицях Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Московській, Джона Маккейна, Олени Теліги та Миколи Грінченка.
На лівому березі Києва затори утворилися на Броварському проспекті, проспектах Визволителів та Романа Шухевича, а також на вулиці Вифлеємській.
Рух на мостах - Південному, Північному, Патона, Метро та Дарницькому - ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, в Україні до 3 градусів тепла.