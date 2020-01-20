Сьогодні в Україні до 3 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні у понеділок, 20 січня, опадів не очікується, температура повітря вдень сягатиме 3 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"20 січня в Україні без опадів. Вночі та вранці в більшості областей туман, місцями паморозь", - зазначили синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 1-6°, в Карпатах до 10° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.
Нагадаємо, 20 січня у Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.