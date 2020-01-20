Сегодня в Украине до 3 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине в понедельник, 20 января, осадков не ожидается, температура воздуха днем достигнет 3 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"20 января в Украине без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман, местами изморозь", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-6°, в Карпатах до 10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.
Напомним, 20 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.