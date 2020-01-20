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Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

Киев • УНН

 • 11892 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах в центре Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

Стоит в пробках бульвар Дружбы народов, бульвар Леси Украинки, бульвар Тараса Шевченко и проспект Победы.

Кроме того, затруднено движение на Воздухофлотском проспекте и проспекте Леся Курбаса, Набережном шоссе, улицах Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Московской, Джона Маккейна, Елены Телиги и Николая Гринченко.

На левом берегу Киева пробки образовались на Броварском проспекте, проспектах Освободителей и Романа Шухевича, а также на улице Вифлеемской.

Движение на мостах - Южном, Северном, Патона, Метро и Дарницком - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, сегодня, 20 января, в Украине до 3 градусов тепла.

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