Рабочая неделя в Киеве началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах в центре Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках бульвар Дружбы народов, бульвар Леси Украинки, бульвар Тараса Шевченко и проспект Победы.
Кроме того, затруднено движение на Воздухофлотском проспекте и проспекте Леся Курбаса, Набережном шоссе, улицах Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Московской, Джона Маккейна, Елены Телиги и Николая Гринченко.
На левом берегу Киева пробки образовались на Броварском проспекте, проспектах Освободителей и Романа Шухевича, а также на улице Вифлеемской.
Движение на мостах - Южном, Северном, Патона, Метро и Дарницком - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, сегодня, 20 января, в Украине до 3 градусов тепла.